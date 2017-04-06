Постпред США при ООН рассказала, как Трамп относится к России

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала, как Дональд Трамп относится к России. По ее словам американский лидер воспринимает Москву как "проблему".

"То, что они сделали с Крымом и Украиной… и как они прикрывают (сирийского президента Башара) Асада, из-за таких вещей мы не намерены делать для них поблажку", — цитирует ее слова во время ежегодного форума Women in the World Summit агентство Франс Пресс

"У меня были разговоры с президентом, в которых он рассматривал Россию как проблему", — добавила постпред.

На прошлой неделе Хейли также заявила, что Трамп не запрещал ей критиковать Москву в Совбезе ООН.

"Президент ни разу не звонил мне и не говорил: "Не нападай на Россию". Он никогда не звонил и не указывал, что говорить", — заявила она в интервью телеканалу ABC.

Ведущая также поинтересовалась у постпреда, не стоит ли самому Трампу критиковать действия российских властей. В ответ Хейли отметила, что у президента "много дел", поэтому критикой занимается она.

Диалога не будет

Косвенно слова постпреда подтвердил и сам Дональд Трамп. В интервью New York Times он заявил, что не намерен делиться с Москвой военными планами США.

"Я никогда не говорю о том, что делаю с военной точки зрения. Я выступал против такого подхода в течение многих лет. Я просто не делаю этого", — сказал американский президент.

При этом позиция президента, пожалуй, впервые совпала с мнением конгресса. За несколько часов до интервью Трампа на рассмотрение палаты представителей была внесена резолюция с требованием не менять политику в отношении России.

"До тех пор, пока расследование (о "российском вмешательстве" в выборы — ред.) не завершено, и американский народ не узнал всех фактов о нападении на нашу демократию, администрация Трампа не должна менять политику в угоду Владимиру Путину и его правительству", — заявил автор документа, конгрессмен Эрик Суолуэлл.

Политик также назвал Россию "страной, которая нацелена на причинение вреда США".

"До завершения расследования ФБР по поводу природы связей штаба Трампа… он должен избегать любых шагов по изменению американской политики, которые были бы выгодны президенту Путину и его окружению", — говорится в резолюции.

Тиллерсон едет в Москву

Резкие слова прозвучали на фоне сообщений о том, что Москву посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Визит запланирован на 11-12 апреля.

Это будет его первый приезд в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа. Ожидается, что дипломат проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В российском МИД выразили надежду, что приезд Тиллерсона поможет вывести отношения между странами на "траекторию устойчивого развития" и повысит уровень взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном.

"Это отвечало бы интересам не только наших народов, но и всего мира, способствовало бы укреплению глобальной стабильности", — отметили в МИД.

После вступления в должность Тиллерсон один раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне 16 февраля. Тогда оба дипломата назвали переговоры продуктивными.

Привычная риторика в Совбезе

Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН 25 января. Сенат утвердил экс-губернатора Южной Каролины в должности постпреда практически единогласно — 96 голосов против четырех.

Она сменила на этом посту 46-летнюю Саманту Пауэр, которая ушла вслед за администрацией Барака Обамы. Пауэр была известна своей жесткой антироссийской позицией, из-за чего не раз вступала в споры с тогдашним российским постпредом Виталием Чуркиным.

Сразу после нового назначения Хейли пообещала "наладить все, что не работает".

"Вы увидите изменения относительно того, как мы ведем дела. Речь идет о том, чтобы работать не больше, а работать умнее", — сказала тогда Хейли журналистам.

Правда, первая же речь Хейли в Совбезе показала, что Вашингтон не намерен менять свою политику. В своем выступлении она коснулась вопроса антироссийских санкций, связанных с Крымом.

"Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", — заявила дипломат.

"Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России", — добавила она.

На прошлой неделе Хейли вновь вернулась к отношениям с Россией. По ее словам, у Москвы и Вашингтона есть сферы для сотрудничества, но имеются и разногласия.

"Безусловно, есть моменты, по которым мы работаем с Россией. И определенно, есть вещи, которые они делают неправильно. У меня нет проблем в том, чтобы обсуждать с ними это", — сказала Хейли в интервью телекомпании АВС.