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В мире

Постпред США при ООН рассказала, как Трамп относится к России

11:0406.04.2017
(обновлено: 11:07 06.04.2017)
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Постпред США при ООН Никки Хейли (вторая слева) и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала, как Дональд Трамп относится к России. По ее словам американский лидер воспринимает Москву как "проблему".

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© AP Photo/ DHA-Depo Photos
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"То, что они сделали с Крымом и Украиной… и как они прикрывают (сирийского президента Башара) Асада, из-за таких вещей мы не намерены делать для них поблажку", — цитирует ее слова во время ежегодного форума Women in the World Summit агентство Франс Пресс.

"У меня были разговоры с президентом, в которых он рассматривал Россию как проблему", — добавила постпред.

На прошлой неделе Хейли также заявила, что Трамп не запрещал ей критиковать Москву в Совбезе ООН.

"Президент ни разу не звонил мне и не говорил: "Не нападай на Россию". Он никогда не звонил и не указывал, что говорить", — заявила она в интервью телеканалу ABC.

Ведущая также поинтересовалась у постпреда, не стоит ли самому Трампу критиковать действия российских властей. В ответ Хейли отметила, что у президента "много дел", поэтому критикой занимается она.

Диалога не будет

Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. 4 апреля 2017 года
© REUTERS/ Yuri Gripas
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Косвенно слова постпреда подтвердил и сам Дональд Трамп. В интервью New York Times он заявил, что не намерен делиться с Москвой военными планами США.

"Я никогда не говорю о том, что делаю с военной точки зрения. Я выступал против такого подхода в течение многих лет. Я просто не делаю этого", — сказал американский президент.

При этом позиция президента, пожалуй, впервые совпала с мнением конгресса. За несколько часов до интервью Трампа на рассмотрение палаты представителей была внесена резолюция с требованием не менять политику в отношении России.

Здание Конгресса США. Архивное фото
© AFP 2017/ Zach Gibson
В американском конгрессе потребовали от Трампа не менять политику по России
"До тех пор, пока расследование (о "российском вмешательстве" в выборы — ред.) не завершено, и американский народ не узнал всех фактов о нападении на нашу демократию, администрация Трампа не должна менять политику в угоду Владимиру Путину и его правительству", — заявил автор документа, конгрессмен Эрик Суолуэлл.

Политик также назвал Россию "страной, которая нацелена на причинение вреда США".

"До завершения расследования ФБР по поводу природы связей штаба Трампа… он должен избегать любых шагов по изменению американской политики, которые были бы выгодны президенту Путину и его окружению", — говорится в резолюции.

Тиллерсон едет в Москву

Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров
© РИА Новости. Эдуард Песов
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Мнение: Тиллерсон приедет в Москву не с пустыми руками
Резкие слова прозвучали на фоне сообщений о том, что Москву посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Визит запланирован на 11-12 апреля.

Это будет его первый приезд в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа. Ожидается, что дипломат проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В российском МИД выразили надежду, что приезд Тиллерсона поможет вывести отношения между странами на "траекторию устойчивого развития" и повысит уровень взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном.

"Это отвечало бы интересам не только наших народов, но и всего мира, способствовало бы укреплению глобальной стабильности", — отметили в МИД.

После вступления в должность Тиллерсон один раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне 16 февраля. Тогда оба дипломата назвали переговоры продуктивными.

Привычная риторика в Совбезе

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017
© AFP 2017/ Mandel Ngan
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Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН 25 января. Сенат утвердил экс-губернатора Южной Каролины в должности постпреда практически единогласно — 96 голосов против четырех.

Она сменила на этом посту 46-летнюю Саманту Пауэр, которая ушла вслед за администрацией Барака Обамы. Пауэр была известна своей жесткой антироссийской позицией, из-за чего не раз вступала в споры с тогдашним российским постпредом Виталием Чуркиным.

Сразу после нового назначения Хейли пообещала "наладить все, что не работает".

"Вы увидите изменения относительно того, как мы ведем дела. Речь идет о том, чтобы работать не больше, а работать умнее", — сказала тогда Хейли журналистам.

Правда, первая же речь Хейли в Совбезе показала, что Вашингтон не намерен менять свою политику. В своем выступлении она коснулась вопроса антироссийских санкций, связанных с Крымом.

"Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", — заявила дипломат.

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© РИА Новости. Виталий Аньков
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Не очень тихий океан: в ответ на учения США Россия подняла перехватчики
"Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России", — добавила она.

На прошлой неделе Хейли вновь вернулась к отношениям с Россией. По ее словам, у Москвы и Вашингтона есть сферы для сотрудничества, но имеются и разногласия.

"Безусловно, есть моменты, по которым мы работаем с Россией. И определенно, есть вещи, которые они делают неправильно. У меня нет проблем в том, чтобы обсуждать с ними это", — сказала Хейли в интервью телекомпании АВС.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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xanin76
Тысячу лет будут расследовать?!
12:15
06.04.2017
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