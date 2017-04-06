Глава Нацбанка Украины Гонтарева еще не написала заявление об отставке

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева еще не написала заявление об отставке и продолжает выполнять служебные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе украинского финрегулятора.

Ранее Гонтарева подтвердила, что намерена подать в отставку.

"Заявление не написано. Глава НБУ Валерия Гонтарева работает и выполняет свои обязанности. В общении с журналистами сегодня утром она в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост главы НБУ", — сообщили в пресс-службе.

В Нацбанке напомнили, что решение об отставке главы Нацбанка принимает президент Украины, а утверждает Верховная рада.

Гонтарева ранее подчеркивала, что никогда не говорила о планах работать в Нацбанке "всю жизнь", она считает свою "миссию на этой должности полностью выполненной". Гонтарева также сообщала, что уже предложила несколько кандидатур на пост главы Нацбанка. По ее мнению, этот пост должен занять "профессионал, банкир, технократ, не политик". При этом Гонтарева отметила, что окончательное решение в этом вопросе будет за президентом Украины. Она добавила, что после отставки планирует взять паузу в работе для отдыха с семьей.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы пока не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. Позже Гонтарева заявила, что не исключает своей отставки после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.