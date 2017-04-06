Фийон пообещал сделать все возможное для отмены антироссийских санкций

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр Франсуа Фийон пообещал в случае своего избрания сделать все возможное для снятия санкций с России.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Согласно данным последнего социологического исследования, Фийон незначительно увеличил свои шансы на победу в первом туре президентских выборов. О готовности отдать свой голос политику сообщили 19% потенциальных избирателей, ранее эта доля составляла 18%. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.
Фийон также заявил, что неразумно вступать в конфликт с Россией в Сирии.
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"Я отказываюсь вступать в войну. Конфронтация с Россией не имеет смысла", — сказал он, добавив, что "решение состоит в переговорах русских, иранцев и турок для свержения (президента Сирии) Башара Асада".
Говоря о недавнем инциденте в сирийской провинции Идлиб, Фийон подчеркнул, что "если химоружие было применено, то это преступление, за которое международное сообщество должно наказать".
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