Митингующие пытались помешать главе Нацбанка Украины уехать на работу

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Участники акции протеста в четверг с утра блокировали выезд главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на работу, устроив акцию у ее дома под Киевом, сообщила с места события журналист телеканала "112 Украина".

По ее данным, немногочисленная акция началась утром в четверг, к дому Гонтаревой приехали активисты, которые нарисовали свинью и оставили надписи на ограждении вокруг ее дома. Охрана на их действия не реагировала.

Позже на улицу вышла Гонтарева, она попыталась уехать на работу, однако активисты, среди которых были, в основном, молодые девушки, заблокировали ее машину. Они потребовали объяснений, почему она, по их заявлению, поддерживает российские банки. Они также требовали ее отставки.

Гонтаревой пришлось выйти из машины и пройтись пешком, после чего она пересела в другую машину и уехала.

"Ребята, стыдно", — сказала Гонтарева активистам.

Ранее Гонтарева подтвердила журналистам и людям, которые пришли к ее дому с требованием ее отставки, что намерена оставить пост. Ранее она подчеркивала, что никогда не говорила о планах работать в Нацбанке "всю жизнь", она считает свою "миссию на этой должности полностью выполненной".