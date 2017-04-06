Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских банков

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Украина пообещала МВФ ослабить санкции против российских госбанков, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, следует из адресованного фонду письма Киева о намерениях.

В документе, обнародованном на сайте минфина, отмечается, что санкции были наложены в связи с "большим общественным резонансом" и "негативной реакцией" на работу банков.

При этом Нацбанк признает, что "дочки" российских госбанков соблюдают нормативы регулятора, и обещает им поддержку.

"Мы настроены решительно прибегать, при необходимости, к соответствующим мерам, чтобы защитить стабильность нашей финансовой системы. В этой связи, поскольку упомянутые выше банки являются платежеспособными и продолжают придерживаться пруденциальных требований, мы будем продолжать беспристрастно относиться к этим банкам, мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, по потребности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ", — говорится в письме.

Киев также обязался обеспечить безопасность отделений банков, чтобы они могли работать бесперебойно.

Украина с 23 марта ввела санкции против пяти работающих на Украине структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запретили любые финансовые операции, в частности в пользу материнских структур. При этом офисы банков регулярно блокируют радикалы. По данным украинских СМИ, власти обсуждали эту ситуацию с МВФ.