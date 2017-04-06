В Китае начался самый масштабный за историю мониторинг загрязнений воздуха

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство по защите окружающей среды Китая объявило о начале усиленной инспекционной программы по мониторингу за загрязнением воздуха в 28 крупных городах страны, которая будет продолжатся в течение одного года, сообщают местные СМИ.

Как пишет газета C hina Daily , в работе будут задействованы около 5,6 тысячи правительственных работников, что сделает ее самой масштабной кампанией в сфере защиты окружающей среды.

Министерство также обнародовало данные о сокрытии различными предприятиями данных о загрязняющих веществах и фальсификации информации. Серьезные нарушения природоохранной политики были выявлены в ходе проверок в Пекине, Тяньцзине, а также в соседних провинциях Хэбэй, Шаньдун и Шаньси.

Власти Китая намерены в 2017 году сократить в городах и уездах на 10% уровень загрязнения воздуха по сравнению с показателем 2012 года. В марте этого года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что правительство страны примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха в этом году и "вернет Китаю голубое небо". По словам китайского премьера, в этом году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%, значительно снизится концентрация вредных частиц PM2,5 в воздухе.

Ли Кэцян также заявил, что власти ускорят работу по борьбе с загрязнением, вызванным сжигаем угля, модернизируют электростанции на угле и примут ряд комплексных мер, направленных на борьбу с источниками загрязнения, а также ужесточат природоохранное законодательство.