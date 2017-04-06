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В мире

Выборы президента Южной Осетии: эксперты предрекают второй тур

09:1106.04.2017
(обновлено: 09:12 06.04.2017)
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Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
© Sputnik/ Алексей Ковалев
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Президентские выборы пройдут в Южной Осетии в воскресенье, 9 апреля — они станут уже вторыми со времени признания независимости республики Россией в 2008 году.

За президентское кресло поборются три кандидата: действующий глава государства Леонид Тибилов, спикер парламента республики Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Эксперты считают равными шансы Тибилова и Бибилова, программы которых не особенно отличаются друг от друга, и предрекают второй тур.

В КГБ Южной Осетии заявили, что обеспокоены предвыборной обстановкой и общественно-политической ситуацией в республике.

Помимо выборов, в воскресенье пройдет референдум о переименовании республики в Аланию.

Ход голосования

Цхинвал. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Южная Осетия усилит режим охраны границ перед выборами президента
Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более 50% избирателей. Для победы кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. Если новый глава государства не будет избран в первом туре, состоится повторное голосование. При проведении второго тура выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более 30% избирателей, а победитель определяется простым большинством.

После процедуры голосования в паспорте гражданина будет поставлена специальная печать, которая исключит вероятность многократного голосования одного и того же человека.

Как заявили в ЦИК республики, будет напечатано 40,2 тысячи бюллетеней. "Такое же число бюллетеней подготовят и для голосования на референдуме по переименованию республики", — сказала сообщила секретарь ЦИК Кристина Авлохова.

По ее словам, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 32,736 тысячи избирателей. "Список пока не окончательный, работа по регистрации избирателей пока продолжается… Граждане Южной Осетии на избирательных участках за пределами республики будут голосовать по факту. То есть с югоосетинскими паспортами придут на участки", — пояснила Авлохова.

Для голосования будет открыто 77 избирательных участков, пять из них — за пределами республики: по одному в посольствах в Москве и Сухуме, два — в консульстве Южной Осетии во Владикавказе и один в Пригородном районе Северной Осетии.

Что касается наблюдения за выборами, то уже известно, что участие в нем примет делегация российских сенаторов. В составе делегации — зампредседателя комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов и член комитета Сергей Цеков, член комитета по науке и образованию Александр Вайнберг, член комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов.

Как сообщили в КГБ республики, в связи с выборами президента госграница с Грузией будет закрыта с 7 по 10 апреля.

Весь личный состав МВД Южной Осетии будет задействован в обеспечении общественного правопорядка в день выборов, заявил во вторник представитель пресс-службы ведомства Александр Чехоев.

"Сотрудники МВД несут службу в усиленном варианте, чтобы пресечь любые провокации и не допустить нарушения правил общественного порядка. В работе будет задействован весь личный состав ведомства, будут привлечены все подразделения МВД", — сказал он.

Ситуация накануне выборов

Выборы президента Южной Осетии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Тибилов и Бибилов представили в ЦИК Южной Осетии по четыре тысячи подписей
Предыдущие президентские выборы в 2011 году обернулись острейшим политическим кризисом со скандалами и отменой результатов голосования.

Нынешнюю ситуацию накануне выборов также нельзя назвать безоблачной. По мнению действующего главы государства, одной из причин для этого стали действия бывшего президента Эдуарда Кокойты, которого не допустили к участию в выборах из-за несоблюдения ценза оседлости.

"Ситуация в преддверии выборов непростая. Бывший президент республики не был зарегистрирован кандидатом в президенты по законодательству Южной Осетии, и сейчас он выступает со своими сторонниками, пытаясь повлиять на решение Верховного суда, который поддержал решение ЦИК. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит, так что экс-президенту, конечно, придется подчиниться закону. Главное, чтобы он перестал призывать своих сторонников требовать от действующей власти изменения судебного решения, нарушая закон", — сказал Тибилов в интервью Sputnik Южная Осетия.

О том, что силовые структуры страны обеспокоены предвыборной обстановкой, заявил на брифинге в Цхинвале глава Комитета госбезопасности Виктор Шаргаев.

"Были попытки дестабилизации ситуации со стороны экс-президента Эдуарда Кокойты, которые сопровождались проведением массовых собраний и незаконных шествий. Правоохранительные органы сделали все, чтобы не допустить тяжких последствий таких шагов", — сказал министр.

С тревожным заявлением накануне выборов выступили депутаты парламента. "Мы, депутаты парламента Республики Южная Осетия, настаиваем (на необходимости) заменить чернила, используемые для печатей в паспортах в день голосования, на тушь. Это связано в первую очередь с тем, что мы получили информацию о готовящихся правонарушениях, связанных с ходом голосования", — сказано в заявлении парламентариев, принятом депутатами единогласно на прошедшей в понедельник сессии.

Авторы документа предполагают, что, печати, проставленные в паспортах избирателей, могут быть удалены, что даст возможность одному человеку проголосовать на нескольких избирательных участках.

Возможен второй тур

Выборы в Южной Осетии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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ЦИК официально зарегистрировал первых кандидатов в президенты Южной Осетии
Эксперты полагают, что, как и в прошлый раз, Южную Осетию ждет второй тур голосования.

Как заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков, то, что нынешнего президента переизберут на второй срок, "совершенно не гарантировано".

"Дело в том, что есть два основных претендента – президент Тибилов и спикер парламента Бибилов, и шансы у них примерно равноценны, хотя по моей оценке, шансов у спикера больше. Тем более, что Кокойты призывал свой электорат голосовать за него. Так что каких-то инцидентов до выборов я не ожидаю, для этого нет оснований. В принципе, скорее всего, должен быть второй тур выборов, куда выйдут, соответственно, Бибилов и Тибилов. Потому что у них примерно равноценные шансы", — пояснил Скаков.

По его мнению, выборы пройдут спокойно, но вопрос о победителе остается открытым.

Как показал опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ (Россия) в декабре 2016 года, в котором приняли участие более тысячи респондентов из всех районов Южной Осетии, за Тибилова на выборах намерены проголосовать 35,6% опрошенных, за Бибилова — 35,1%. Столь небольшой разрыв говорит о том, что победит тот, кто сумеет мобилизовать неопределившийся электорат, заявил Sputnik директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Программы фаворитов президентской гонки не особенно отличаются друг от друга. Оба выступают за тесный союз с Россией, который является гарантией стабильного развития республики, а также за проведение референдума о присоединении Южной Осетии к России. В мае прошлого года Тибилов и Бибилов подписали заявление, согласно которому референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ состоится в 2017 году.

Череда референдумов

Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ в 2017 году
Помимо выборов, в воскресенье пройдет референдум о переименовании республики в Аланию. Как считает Скаков, вопрос с переименованием Южной Осетии – совершенно не актуальная тема для населения республики.

"Этот референдум – это пиар-ход президента Тибилова. Понятно, что переименование ничего не меняет, и я не думаю, что это то, о чем можно было думать сейчас обществу и руководству Южной Осетии", — сказал он.

Эксперт напомнил о планах властей республики провести в 2017 году референдум по вступлению РФ. Как считает Скаков, вероятность присоединения Южной Осетии к РФ крайне невелика.

"Вопрос в том, что это не соответствует интересам России сейчас. Желание значительной части общества Южной Осетии о вхождении в состав РФ известно. Но, во-первых, не все общество Южной Осетии выступает за, есть те, кто против. Даже в том случае, если те, кто за вхождение в состав России, побеждают на выборах, это будет раскол общества, который совершено не нужен. Во-вторых, кроме желания руководства Южной Осетии, лучше было бы поинтересоваться желанием России. Тем более сейчас, когда у нас и так масса проблем на мировой сцене. Так что я не думаю, что идет дело к тому, что Южная Осетия будет частью России", — подчеркнул Скаков.

Тибилов ранее высказал мнение, что переименование республики в Аланию может создать условия для ее вхождения в состав РФ. "Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации", — сказал Тибилов.

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