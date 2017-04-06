В Донбассе заработала Донецкая фильтровальная станция

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция в Донбассе работает, проблем с водоснабжением подконтрольной украинским силовикам Авдеевки нет, заявил в четверг председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что Донецкая фильтровальная станция в среду возобновила работу после очередного обстрела. Однако позднее начальник управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что станция снова прекратила работу из-за обстрелов со стороны ополченцев.

"Станция работает. Мне только что об этом докладывал наш руководитель авдеевского водоканала. Он созванивался с диспетчером, который сидит в Донецке. Это по его докладу. Вода подается в город. Все нормально. Свет также есть", — заявил Малыхин в эфире телеканала "112 Украина".

До этого момента, по словам Малыхина, водоснабжение города также не прекращалось, поскольку до обесточивания станции успели заполнить резервуары.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее призвал "покончить с этим кошмарным циклом: обстрел, затем ремонт, снова обстрел и снова ремонт".

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