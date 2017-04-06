В ДНР заявили о 50 обстрелах со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов республики", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь из танков, минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.