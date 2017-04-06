Силовики "не видят предпосылок" для отвода сил у Станицы Луганской

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики не видят предпосылок для разведения сил в районе Станицы Луганской, которое планировалось на 6 апреля, поскольку обстрелы не прекращаются, заявил в четверг руководитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе Ярослав Чепурный.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля. Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, условием начала отвода вооружения Киев назвал соблюдение режима тишины в этом районе в течение семи дней.

"Предпосылок для разведения сил (в Станице Луганской – ред.) пока нет, хотя окончательно вопрос еще не решен", — сказал Чепурный в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, украинские силовики готовы к отводу, однако режим тишины, который необходим как предварительное условие для разведения сил, со стороны ополченцев не соблюдается.

Замглавы подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Юрий Клименко также заявил телеканалу, что режим тишины в Станице Луганской не соблюдается, постоянно идут обстрелы. "Почти каждый день в Станице или Станично-Луганском районе проводятся обстрелы, и мы фиксируем обстрелы непосредственно вблизи контрольного пункта "Станица Луганская", поэтому войска не отводятся", — заявил Клименко.