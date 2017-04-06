Первый министр Шотландии уверена, что регион станет независимым

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уверена, что Шотландия станет независимой в течение ее жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Стерджен также отметила, что предлагала пойти на компромисс, "однако правительство Соединенного Королевства не показало свою готовность идти на встречу". При этом политик подчеркнула, что даже в случае отделения от Великобритании Шотландия и Англия должны сохранить свободную торговлю. "Шотландия и Англия должны всегда свободно торговать друг с другом. Это наша взаимная выгода. Но я хочу этого наряду с торговлей в рамках общего рынка, потому что это очень важно для интересов Шотландии", — заявила она.
Как сообщается, шотландский лидер заявила о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом даже несмотря на то, что она "не согласна с его политикой". По ее словам, отношения между Шотландией и США "очень крепкие" и "имеют долгую историю".