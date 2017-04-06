Япония рассчитывает на конструктивное обсуждение КНДР между США и Китаем

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на то, что США и КНР смогут "конструктивно подойти к вопросу КНДР" во время встречи на высшем уровне, которая запланирована на четверг, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

"Китай обладает крайне большим влиянием на КНДР, и мы надеемся, что (лидеры – ред.) конструктивно и откровенно обсудят различные вопросы с тем, чтобы заставить Северную Корею не повторять провокационных действий", — приводит слова генсека телекомпания NHK.

В среду КНДР провела пуск ракеты, который оказался неудачным. Ракета пролетела 60 километров. Военные США считают, что это была "Скад ER". Южнокорейские военные эксперты полагают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Ренхап. В Токио, в свою очередь, не исключают, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.