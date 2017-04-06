Один из лидеров оппозиции Венесуэлы скрылся в посольстве Чили

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Один из лидеров венесуэльской оппозиции, глава Социал-христианской партии COPEI Роберто Энрикес в среду скрылся на территории посольства Чили в Каракасе, опасаясь преследований со стороны властей.

"Господин Энрикес попросил о защите со стороны Чили, основываясь на различные политические обстоятельства, наша страна будет действовать в этом деле согласно юридическим и гуманитарным принципам, которые определяют ее внешнюю политику", — говорится в сообщении МИД Чили.

Второго апреля Энрикеса задержали правоохранительные органы Венесуэлы по подозрению в измене родине и подстрекательстве к восстанию, отмечает портал Universal. В понедельник, 3 апреля, министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос сообщил об отзыве чилийского посла в Каракасе Педро Рамиреса для проведения консультаций по сложившейся ситуации в Венесуэле.

На прошлой неделе Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя функции законодательной власти вместо парламента, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета. Однако 1 апреля эти решения были отменены самим же Верховным судом.