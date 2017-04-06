Трамп назвал ложью сообщения о его "связях с Россией"

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду назвал "полной ложью" сообщения о его связи с Россией.

"История с Россией — полная ложь. Ничего общего с реальностью", — сказал он в интервью газете New York Times.

Он обвинил советника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в том, что она совершила должностное преступление, раскрыв имена людей в его окружении, за которыми могли следить американские спецслужбы.

"То, что произошло, — ужасно. Я никогда не видел столь возмутительных людей, в том числе и среди демократов, которые являются моими друзьями", — сказал Трамп.

Райс до этого отрицала причастность к утечкам в спецслужбах. Также она отрицала причастность к раскрытию имен американцев в окружении Трампа, за которыми могли следить американские спецслужбы. При этом имена сотрудников Трампа, чьи переговоры прослушивались, широко разошлись в разведывательном сообществе США, что привело к ряду утечек в СМИ.

Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что Райс еще в бытность советником президента лично распорядилась предать огласке внутри разведсообщества имена сотрудников переходного штаба Трампа.

Трамп сделал в марте сенсационное заявление, что администрация Обамы прослушивала его телефоны. Директор ФБР Джеймс Коми, через которого должна была вестись подобная прослушка, заявил, что ему ничего о ней не известно. Однако позже глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес объявил, что сотрудники Трампа действительно попали на пленки ФБР, хотя и в связи с другим расследованием, не относящимся непосредственно к Трампу. По его словам, прослушка американских граждан была "законной" и "ненамеренной".

В итоге несколько членов конгресса от Республиканской партии предложили вызвать Райс для дачи показаний в конгресс.