СМИ: охранник Майка Пенса отстранен от службы за связь с проституткой

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Агент Секретной службы, охранявший вице-президента США Майка Пенса, отстранен от выполнения служебных обязанностей за связь с проституткой, передает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Полиция приехала в один из отелей Мэриленда на вызов, поступивший от администратора, и по подозрению в домогательствах задержала мужчину, который оказался сотрудником Секретной службы. По данным одного из источников, агент ведомства добровольно сообщил о случившемся руководству.

Другой представитель Секретной службы в официальном заявлении телеканалу подтвердил, что "предполагаемый инцидент" имел место, отметив, что служба по вопросам профессиональной ответственности проводит расследование происшествия. Он также сообщил, что по требованию руководства агент сдал служебное оружие и форму, и в настоящее время находится в административном отпуске.

По информации источников, инцидент произошел во внеслужебное время сотрудника.