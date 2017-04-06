СМИ: Германия ведет расследование шпионажа за сторонниками Гюлена

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти Германии проводят расследование в отношении 20 подозреваемых в шпионаже за сторонниками исламского проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена в пользу Турции, пишет газета Welt.

© AP Photo/ Selahattin Sevi, File Мусульманское масонство

Ранее генпрокуратура Германии заявила, что ведет расследование по делу о возможном шпионаже за сторонниками основанного Гюленом движения "Хизмет" со стороны сотрудников турецкой спецслужбы MIT на территории Германии.

Издание ссылается на ответ федерального правительства Германии по запросу депутата бундестага Севима Дагделена о ходе расследования, который оказался в его распоряжении.

В феврале сотрудники уголовной полиции Германии провели обыски в домах четырех исламских священнослужителей действующего на территории Германии турецкого исламского союза DİTİB, сообщил ранее еженедельник Spiegel. Обыски санкционировала генеральная прокуратура, которая уже несколько месяцев ведет расследование в отношении сотрудников DİTİB по подозрению в тайной агентурной деятельности.

У немецкой полиции есть подозрения, что имамы и религиозные атташе DİTİB от лица управления по религиозным делам Турции (Диянет) вели слежку за членами общин и немецкими преподавателями, чтобы выявлять и сообщать Анкаре о предполагаемых последователях оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года.

В Германии DİTİB принадлежат около 900 мусульманских общин.