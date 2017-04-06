Советник Трампа подтвердил планы по размещению ПРО в Южной Корее

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер в разговоре с замглавы южнокорейского МИД Ким Хон Гюном подтвердил планы по размещению системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в президентской канцелярии.

По данным собеседника агентства, Макмастер обсудил в четверг утром с коллегой из Южной Кореи предстоящую встречу президентов США и Китая и последний пуск ракеты КНДР.

КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.