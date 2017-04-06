Президент Египта отметил изменения в отношении Вашингтона к Каиру

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что новая администрация президента США Дональда Трампа совершенно иначе относится к его стране, чем предыдущее руководство страны, сообщает телеканал Fox News.

Ас-Сиси заявил, что у него была некоторая озабоченность по поводу политики администрации предыдущего президента США Барака Обамы. С Трампом, по словам президента, у него уже складываются совершенно иные отношения.

"Есть настоящее понимание реалий региона", — сказал президент в интервью телеканалу, проведенном сразу после встречи с американским президентом. "Есть серьезность и ответственные действия перед лицом экстремизма и терроризма в регионе. И это действительно замечательно. Нет ничего лучше, чем борьба со злом", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп и его египетский коллега на встрече в Вашингтоне договорились об усилении стратегического партнерства и продолжении координации сил для борьбы с терроризмом. Кроме того, Трамп и ас-Сиси в ходе встречи подчеркнули крайне важную роль продвижения мира на Ближнем Востоке, включая Ливию, Сирию и Йемен, а также выразили взаимный интерес в поддержке Израиля и Палестины в урегулировании их конфликта.

Ас-Сиси впервые посетил США с момента инаугурации Трампа. Также это первый визит президента Египта в США за последние восемь лет.