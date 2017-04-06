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В мире

В Риме отметили завершение реконструкции Аквилы

02:4806.04.2017
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Историческое здание в Аквиле, пострадавшее в результате землетрясения. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Торжественный вечер, приуроченный к восьмой годовщине разрушительного землетрясения в итальянском городе Аквила, состоялся в среду в резиденции российского посольства в Риме на старинной вилле Абамелек.

В ночь на 6 апреля 2009 года в Аквиле (область Абруццо) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 309 человек, примерно 70 тысяч жителей региона лишились крыши над головой.

Мероприятие под названием "Восстановление памяти ради спасения будущего. Россия для Аквилы. Восемь лет спустя" было посвящено памяти погибших в результате стихийного бедствия, а также вкладу российской стороны в реконструкцию двух важнейших объектов культурного наследия, пострадавших в результате подземных толчков — церкви Святого Григория Великого и Дворца Ардингелли. Об их плачевном состоянии после стихийного бедствия и о тонкостях работ по реконструкции собравшимся рассказал небольшой документальной фильм, специально снятый местной телекомпанией в поддержку российской инициативы.

Перед гостями вечера выступили посол России в Риме Сергей Разов, президент области Абруццо Лучано Д'Альфонсо и вице-президент ассоциации "Аквила это мы" Альфредо Раньери Монтуори, который занимается сохранением и восстановлением культурного и исторического наследия города.

Ключевыми словами мероприятия стали "поддержка" и "солидарность" — не только по жертвам землетрясения, но и по погибшим при теракте в петербургском метро, память которых собравшиеся почтили минутой молчания.

Церковь Святого Григория Великого XII века, полное восстановление которой завершилось в начале нынешнего года, неоднократно страдала от землетрясений. Ее последняя архитектурная реконструкция была проведена в конце XVIII века. Особую историческую ценность представляет подвергшаяся значительным разрушениям часовня Мадонны Константинопольской (XVIII века). После землетрясения 2009 года устояла только часть апсиды над алтарем.

Дворец Ардингелли является одним из крупнейших зданий исторического центра Аквилы. Он построен в 1732-1742 годах по проекту выдающегося итальянского архитектора Доменико Фонтана и считается одним из ярких примеров стиля позднего барокко. Сейчас его восстановление находится в завершающей стадии.

Общий объем российского финансирования строительно-реконструкторских работ составил 9 миллионов евро (7,2 миллиона евро пошло на восстановление дворца и 1,8 миллиона евро — церкви).

Вечер на вилле Абамелек завершился "концертом дружбы" в исполнении итальянского камерного оркестра, представившего программу из произведений Чайковского, Малера и Бетховена.

Между тем в самой Аквиле в ночь на четверг проходит факельное шествие в память о жертвах землетрясения. Факелы, больше похожие на крупные спички будут раздавать всем желающим сотрудники службы гражданской обороны. Они же будут следить за пожарной безопасностью на мероприятии, которое завершится молитвой и зачитыванием списка погибших.

В 3:32 ночи, в час, когда восемь лет назад город потряс подземный толчок, колокол церкви Санта Мария дель Суффраджо ударит 309 раз в память о каждом погибшем в результате трагедии.

Нельзя сказать, что Аквила оправилась от последствий землетрясений. Тысячи человек продолжают жить во временных поселках, построенных в соответствии с планом помощи пострадавшим. Спустя восемь лет не восстановлена ни одна школа: 6 тысяч детей все еще учатся в малоэтажных постройках из пластика и металла.

Не обходится и без традиционных для Италии коррупционных скандалов: под следствием по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением при осуществлении ряда инфраструктурных проектов, в том числе в рамках восстановительных работ после землетрясения, находится сам глава региона Лучано Д'Альфонсо. Итальянские СМИ сообщили об обысках и изъятии документов в здании областной джунты (исполнительного органа власти) Абруццо. Речь, по всей видимости, идет о документации, связанной с проведением тендера на осуществление строительных работ по заказу областных властей на общую сумму в 13 миллионов евро.

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