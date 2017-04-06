В американском конгрессе потребовали от Трампа не менять политику по России

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. На рассмотрение палаты представителей конгресса США внесена резолюция с требованием к президенту Дональду Трампу не пересматривать политику в отношении России до окончания расследования ФБР по теме связей предвыборного штаба главы государства с Москвой, а также ее влияния на американские выборы.

Документ на рассмотрение палаты представителей внес конгрессмен Эрик Суолуэлл. "До тех пор, пока расследование не завершено, и американский народ не узнал всех фактов о нападении на нашу демократию, администрация Трампа не должна менять политику в угоду (президенту РФ) Владимиру Путину и его правительству", — сказал законодатель.

По его словам, американцы "ежедневно все больше и больше узнают о связях Трампа и России". Он также назвал РФ "страной, которая нацелена на причинение вреда США и которая преступно вторглась в американские выборы".

Как отмечается в официальном сообщении по данному поводу, "резолюция выражает мнение конгресса о том, что президент Трамп, его сотрудники, родные и члены его штаба должны полностью сотрудничать со следователями".

"До завершения расследования ФБР по поводу природы связей штаба Трампа… он должен избегать любых шагов по изменению американской политики, которые были бы выгодны президенту Путину и его окружению", — говорится в резолюции.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.