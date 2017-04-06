В КНДР решили не упоминать о проведенном накануне ракетном испытании

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР не упомянула в четверг о проведенном накануне ракетном испытании, что подкрепило предположения о том, что оно оказалось неудачным, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

По его данным, в утренних сообщениях СМИ КНДР о ракетном испытании не было сказано ни слова. В то же время, как сообщалось ранее, 5 апреля на восточном побережье КНДР был проведен пуск новой баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 60 километров и упало в Японском море.

Как показывает практика, Северная Корея всегда на следующий день объявляет о крупных испытаниях ракет или ядерного оружия под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

"С этой точки зрения возрастает вероятность того, что пуск баллистической ракеты накануне был неудачным", — отмечает Рёнхап.

По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров.

Ракета "Пуккыксон-2" была также испытана 12 февраля с самоходной пусковой установки.

Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.