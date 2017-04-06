При землетрясении в Иране погиб один человек

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один человек погиб, 34 получили ранения в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, передает иранское агентство IRNA .

Ранее агентство ISNA со ссылкой на представителя иранского Красного полумесяца сообщало, что в результате землетрясения два человека погибли и 11 пострадали.

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в среду в 09.09 мск в 94 километрах к юго-востоку от Мешхеда. Очаг залегал на глубине 10 километров. В среду вечером в районе, где произошли подземные толчки, произошло еще землетрясение магнитудой 4,7. Общее число афтершоков превышает 90.