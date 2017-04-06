Абэ и Трамп обсудили пути сдерживания КНДР

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились по телефону о тесном сотрудничестве, в том числе с Южной Кореей, по сдерживанию КНДР в связи с ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна, передало агентство Киодо.

По его данным, лидеры двух стран также подтвердили, что "пуски ракет в Северной Корее категорически недопустимы, и обсудили способы усиления давления" на Пхеньян.

В связи с предстоящей встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина премьер Абэ и американский лидер обменялись мнениями о возможности влиянии Китая на КНДР.

Ракетное испытание КНДР было проведено на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, баллистическая ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море.