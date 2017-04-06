Пенс прокомментировал исключение Бэннона из СНБ США

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Советник президента США Стивен Бэннон остается важной частью американской администрации, заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс.

"Бэннон остается в высшей степени ценным членом нашей администрации", — сказал Пенс в интервью Fox News.

По его словам, Бэннон "продолжает играть важную роль в определении политики".

Ранее стало известно, что Трамп провел реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и вывел из его состава Бэннона. Также сообщалось, что директор национальной разведки США Дэн Коутс и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд вернулись в совет.

Подобную реорганизацию Пенс назвал "естественной эволюцией". По его словам, она нацелена на то, чтобы СНБ "лучше помогал президенту в принятии сложных решений".