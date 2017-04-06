Трамп и Меркель намерены сотрудничать по урегулированию ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в среду обсудили по телефону конфликты на востоке Украине, ситуацию в Афганистане, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать (действия) по этим и другим вопросам. Они условились оставаться в тесном контакте", — говорится в сообщении.

Военные США и ФРГ находятся в Афганистане для оказания помощи местным властям в обеспечении безопасности.

Германия вместе с Францией, Россией и Украиной входит в так называемый "нормандский формат" по урегулированию конфликта на Украине. США не входят в эту группу.