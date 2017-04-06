Опрос: Макрон ослабил позиции после дебатов кандидатов в президенты Франции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон после теледебатов кандидатов в президенты немного ослабил свои позиции в предвыборной гонке, но все еще сохраняет лидерство, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV.

Прямая трансляция дебатов кандидатов на пост президента Франции, проходивших за 19 дней до первого тура выборов, велась в ночь на среду французским телеканалом BFMTV и радиостанцией RMC.

Согласно данным опроса, после трансляции дебатов о готовности поддержать Макрона в первом туре президентских выборов заявили 23,5% респондентов, это наихудший результат политика за последний месяц. Рейтинг его главного конкурента — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — также немного снизился после теледебатов. После трансляции в поддержку политика в первом туре также выступили 23,5% участников опроса.

По данным опроса, экс-премьер страны Франсуа Фийон незначительно увеличил свои шансы на победу в первом туре президентских выборов. О готовности отдать свой голос политику сообщили 19% потенциальных избирателей, ранее эта доля составляла 18%.

Лидер "Непокорившейся Франции", кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон также укрепил свои позиции, число его потенциальных избирателей в первом туре увеличилось с 15% на прошлой неделе до 17%.

Согласно результатам опроса, если во второй тур выборов выйдет Макрон и Ле Пен, выиграет их экс-министр экономики (62% против 38%). Если лидер "Национального фронта" встретится во втором туре с Фийоном, победит экс-премьер (57% против 43%).

Участие в социологическом исследовании после теледебатов принял 1041 человек в возрасте от 18 лет. Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.