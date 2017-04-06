Опрос: Макрон ослабил позиции после дебатов кандидатов в президенты Франции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон после теледебатов кандидатов в президенты немного ослабил свои позиции в предвыборной гонке, но все еще сохраняет лидерство, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV.
Согласно данным опроса, после трансляции дебатов о готовности поддержать Макрона в первом туре президентских выборов заявили 23,5% респондентов, это наихудший результат политика за последний месяц. Рейтинг его главного конкурента — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — также немного снизился после теледебатов. После трансляции в поддержку политика в первом туре также выступили 23,5% участников опроса.
По данным опроса, экс-премьер страны Франсуа Фийон незначительно увеличил свои шансы на победу в первом туре президентских выборов. О готовности отдать свой голос политику сообщили 19% потенциальных избирателей, ранее эта доля составляла 18%.
Согласно результатам опроса, если во второй тур выборов выйдет Макрон и Ле Пен, выиграет их экс-министр экономики (62% против 38%). Если лидер "Национального фронта" встретится во втором туре с Фийоном, победит экс-премьер (57% против 43%).
Участие в социологическом исследовании после теледебатов принял 1041 человек в возрасте от 18 лет. Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.