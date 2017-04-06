"Ядерный удар" по "флибустьерам": cенат США вот-вот взорвется из-за судьи

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В американском сенате наступает, возможно, один из самых драматичных периодов за последние четыре года: утверждение членом Верховного суда США Нила Горсача, выдвинутого президентом Дональдом Трампом, грозит вылиться в наиболее яростное противостояние республиканцев и демократов в верхней палате конгресса.

Между тем это укомплектование высшего американского органа правосудия еще одним судьей-республиканцем дает президенту надежду на то, что "забуксовавший" в судах миграционный указ наконец удастся разморозить. Мало того, в этом случае Республиканская партия получит большинство во всех трех ветвях власти — законодательной, исполнительной и судебной.

В понедельник, 3 апреля, юридический комитет сената одобрил кандидатуру Горсача, теперь предстоит утвердить ее всем составом палаты. Демократическое меньшинство сразу же заявило, что заблокирует процедуру утверждения, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл пообещал, что Горсач так или иначе будет утвержден до конца текущей недели.

При этом обе стороны не исключают, что для достижения своих целей могут прибегнуть к крайним мерам: демократы к так называемому филибастеру, республиканцы — к еще более экстремальному "ядерному варианту".

© AP Photo/ J. Scott Applewhite Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл выступает по итогам голосования юридического комитета сената за кандидата на должность судьи Верховного суда США. 3 апреля 2017 года

Чья возьмет?

Голосование в сенатском юридическом комитете прошло строго по линии межпартийного разграничения: все 11 республиканцев проголосовали за одобрение кандидатуры Горсача, все девять демократов — против. В самом сенате картина не столь однозначная.

Республиканской партии в верхней палате конгресса принадлежат 52 места из 100, Демократической — 46 мест, еще два сенатора были избраны как независимые, но входят в коалицию с демократами. За утверждение Горсача готовы отдать голоса все сенаторы-республиканцы и трое, представляющих наиболее умеренное демократическое крыло. Остальные либо проголосуют "против", либо воздержатся. Казалось бы, проблем возникнуть не должно, однако демократы настроены настолько решительно, что готовы прибегнуть к обструкции, которая может серьезно затруднить процесс рассмотрения этого вопроса или, по крайней мере, затянуть его.

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача 31 января, и сразу же демократы заявили, что не допустят его утверждения — даже если им придется пойти на филибастер. Свое намерение они подтвердили и после голосования в юридическом комитете.

© REUTERS/ Aaron P. Bernstein Члены юридического комитета сената во время голосования за кандидата на должность судьи Верховного суда США. 3 апреля 2017 года

"Пираты" в сенате

Филибастер (filibuster), или флибустьерская (пиратская) тактика — это затягивание процесса обсуждения вопроса на неопределенный срок внесением бесконечного числа поправок, декламацией лозунгов и нескончаемыми речами сенаторов. Для этого используется конституционное положение, не позволяющее ограничивать выступления в сенате.

В 1957 году сенатор Стром Тёрмонд "побил рекорд", выступая против закона о гражданских правах более суток. Позднее демократ Роберт Бёрд неоднократно пользовался приемами филибастера, рассказывая с трибуны о своем детстве, встречах с интересными людьми, цитируя Библию и разного рода литературу.

Для того чтобы прекратить дебаты и перейти к процедуре голосования, необходимо 3/5 (или 60%) голосов в сенате. Во вторник демократы заявили, что филибастер готов поддержать 41 сенатор — то есть преодолеть обструкцию республиканцы не смогут.

Наиболее простой способ борьбы с филибастером в таком случае — объявление заседания непрерывным вплоть до момента голосования. К нему в 1988 году также прибег Бёрд, ставший к тому времени лидером демократического большинства. Когда сенаторы-республиканцы в знак протеста разъехались по домам, он приказал приставу доставить их в Капитолий под конвоем, но они скрывались у друзей и родственников.

Дошло до того, что одному из сенаторов, которого привезли в зал заседаний и силой усаживали на место, сломали палец, а законопроект в итоге был снят с обсуждения.

Конец компромиссам?

Сейчас республиканцы не исключают, что в случае если демократы прибегнут к филибастеру, то они пойдут на самую крайнюю меру, известную как "ядерный вариант" (по аналогии с применением ядерного оружия).

"Ядерный вариант" (nuclear option) заключается в том, что председательствующий в сенате (обычно вице-президент Соединенных Штатов) объявляет рассматриваемый вопрос конституционным и предлагает изменить порядок процедурного голосования — с тем, чтобы решение о прекращении дебатов принималось простым большинством голосов. Если за такое предложение проголосует минимум 51 сенатор, то и для окончания прений потребуется столько же голосов.

Имея 52 голоса в сенате, республиканцы без труда могут осуществить "ядерную" парламентскую процедуру. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже заявил, что администрацию президента "устроит "ядерный вариант" действий", однако последнее слово — применять его или нет — остается за лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнеллом.

В первый и единственный раз "ядерный вариант" был использован в сенате в 2013 году демократами, которые пошли на этот шаг, чтобы преодолеть затягивание сенаторами-республиканцами рассмотрения кандидатур, предложенных тогда Бараком Обамой на разные посты в президентской администрации и федеральных судах.

"Ядерный вариант" — действительно крайняя мера, поскольку политические последствия такого шага могут быть непредсказуемыми и привести к параличу работы сената. В 2005 году в ответ на угрозу применить его сенаторы-демократы пообещали полную блокировку деятельности палаты, и республиканское большинство вынуждено было отступить от своих намерений.

Добившись таким образом утверждения Горсача, республиканцы наверняка столкнутся с еще более ожесточенным сопротивлением демократов, и "это может вынудить их применить "ядерный вариант" при голосовании по бюджету, например, или при рассмотрении любых других законопроектов. Тогда на конструктивном межпартийном сотрудничестве в сенате можно будет просто поставить крест", предупреждает The Washington Post.

"Не надо менять правила, надо менять кандидата", — сказал журналистам лидер демократического меньшинства в сенате Чарльз Шумер.

© AP Photo/ John Locher Протесты против президента США Дональда Трампа и его кандидата на должность судьи Верховного суда США Нила Горсача в Лас-Вегасе. Апрель 2017 года

Стратегический бастион Трампа

Чем же так ценен Трампу 49-летний Нил Горсач из Денвера (штат Колорадо), занимающий должность судьи апелляционного суда десятого округа США, доктор юриспруденции и философии? Сторонник консервативных ценностей, он придерживается принципа буквальной трактовки законов. В противовес прецедентному принципу, роль которого в американском судебном процессе, по убеждению Горсача, должна быть значительно снижена.

Это подчеркивает Дональд Трамп, по словам которого, Горсач уважает законы и конституцию и "интерпретирует их так, как они написаны". Президент убежден, что квалификация предложенного им кандидата "не вызывает сомнений".

Однако главные обстоятельства, заставляющие Трампа любой ценой добиваться утверждения Горсача членом Верховного суда, все же не политические, человеческие и профессиональные качества номинанта. И уж конечно не то, что в Гарвардской школе права, где он в 1991 году получил ученую степень доктора юриспруденции, Ник Горсач учился вместе с экс-президентом Бараком Обамой. Президенту придают решимости и настойчивости пробуксовка ключевых реформ, которые он взялся провести, и фактор уходящего времени.

Первый миграционный указ Трампа был блокирован федеральными судами. Апелляционный суд эту блокировку не отменил. Второй указ разделил судьбу первого — 16 марта федеральный суд Гавайев приостановил его действие за несколько часов до официального вступления в силу, а впоследствии продлил эту приостановку.

Поскольку федеральные и апелляционные суды практически неизбежно блокируют инициативы президента, содержащие, кроме прочего, временный запрет на въезд в США для жителей из ряда мусульманских стран, то у него остается лишь одна возможность преодолеть это сопротивление: обратиться в Верховный суд. Но до тех пор, пока высший судебный орган работает не в полном составе, шансы выиграть там процесс у администрации Трампа практически равны нулю.

Дело в том, что Верховный суд США, осуществляющий, по европейским понятиям, также функции конституционного суда, традиционно состоит из девяти судей. После того как в феврале 2016 года в возрасте 79 лет ушел из жизни судья Антонин Скалиа, суд действует в составе восьми человек, из которых четверо были выдвинуты республиканцами, а четверо — демократами.

© AP Photo/ Charles Rex Arbogast, File Судья Верховного суда США Антонин Скалиа. 2011 год

Надежда умирает последней

В минувшем году президент Барак Обама попытался провести на вакантную должность своего номинанта Меррика Гарланда, но республиканское большинство в сенате заблокировало слушания по его кандидатуре, отложив вопрос назначения недостающего судьи до окончания президентских выборов. Теперь демократическое меньшинство всячески препятствует утверждению республиканца Горсача, считая его "слишком консервативным" и "недостаточно квалифицированным".

Впрочем, надежда Трампа на то, что, получив больше судей-республиканцев в Верховном суде, он заручится полной поддержкой высшего судебного органа, в известной мере призрачна. Американское правосудие представляет собой реально независимую и деполитизированную ветвь власти: достаточно вспомнить, что из трех судей Апелляционного суда в Сан-Франциско, которые единогласно вынесли свое решение в поддержку запрета первого миграционного указа, лишь двое были рекомендованы демократами, а третий также представляет Республиканскую партию.