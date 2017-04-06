Опрос: европейцы связывают успех правых партий с бездействием властей

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Почти половина немцев (43%) считают, что основной причиной роста популярности правых партий в Европе являются невыполненные обещания властей. Такой же позиции придерживается 33% британцев и 45% французов, показали результаты опроса "Sputnik.Мнения".
У респондентов спросили, в чем они видят главную причину растущих рейтингов таких партий, как "Альтернатива для Германии" (AfD), "Национальный фронт" (Франция) и Партия независимости Великобритании.
Среди факторов, поспособствовавших успеху правых, европейцы назвали большое число мигрантов и неудачную экономическую политику своих правительств. Мнения французов разделились поровну: 45% считают, что на популярность националистов повлияли невыполненные обещания политиков, еще столько же назвали в качестве причины миграционный кризис в стране. Жители Германии склонны объяснять рост популярности правых скорее нерешенными миграционными проблемами (52%), чем экономическими сложностями (17%). Британцы также придают значение вопросу миграции (49%).
Опрос был проведен одной из крупнейших международных исследовательских компаний, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global с 16 по 22 февраля 2017 года. В нем приняли участие 3055 респондента из Германии, Великобритании и Франции.