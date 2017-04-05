ГПУ намерена начать заочное расследование против крымских чиновников

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обратилась в суд за разрешением на проведение заочного расследования в отношении десяти крымских чиновников. Об этом говорится на сайте ГПУ.

"Принятие судом решения о предоставлении такого разрешения позволит завершить досудебное расследование в отношении так называемых чиновников АР Крым и г. Севастополя", — сказано в сообщении. Среди фамилий, фигурирующих в списке, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов и депутат Госдумы Наталья Поклонская, ранее занимавшая должность прокурора Крыма.

ГПУ подозревает крымских должностных лиц в "создании преступной организации", "государственной измене" и "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

В июне 2016 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что могут заочно судить главу Крыма Сергея Аксенова и бывшего крымского прокурора Наталью Поклонскую, если они не явятся на допрос.

Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе волеизъявления 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Российский МИД неоднократно заявлял, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, которая принимает и уважает этот выбор.

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