Pepsico удалила рекламный ролик с моделью, вызвавший критику в соцсетях

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Корпорация Pepsico удалит все рекламные материалы с участием модели Кендалл Дженнер, которые вызвали волну возмущения в социальных сетях, сообщает агентство Рейтер.

В рекламном ролике напитка 21-летняя Дженнер, младшая сестра звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, покидает фотосессию, чтобы присоединиться к участникам протестного движения за гражданские права. Затем модель призывает к примирению стражей правопорядка, протягивая им баночку напитка Pepsi в качестве демонстрации своих добрых намерений.

Многие зрители раскритиковали сюжет ролика, увидев в нем пренебрежительное отношение к деятельности чернокожих активистов движения Black Lives Matter. Критики рекламы в соцсетях оставляли ироничные и пародийные сообщения, в которых фигурировала банка Pepsi.

"Pepsi пыталась запустить глобальное послание, призывающее к единству, миру и взаимопониманию. Очевидно, что мы ошиблись. Мы приносим свои извинения", — цитирует Рейтер заявление компании. В корпорации добавили, что удаляют скандальный ролик из видеосервисов и сворачивают его продвижение.