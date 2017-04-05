Президент Филиппин выступил в защиту супружеских измен

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте поддержал своего политического союзника Панталеона Альвареса, который признался в том, что у него есть дети от нескольких женщин. Об этом сообщает South China Morning Post.
На прошлой неделе Альварес, который занимает должность спикера Палаты представителей страны, признался, что двое из восьми его детей от жены, остальные — от двух других женщин. Дутерте назвал это заявление шовинистским.
"В мире так много женщин, а времени — так мало. Главное, чтобы в сложившейся ситуации ты мог поддерживать своих детей", — добавил президент Филиппин.
С первой женой Дутерте развелся. В настоящее время он находится в длительных отношениях, при этом 72-летний президент ранее открыто заявлял о том, что у него были любовницы.