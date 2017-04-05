В Одессе неизвестные повредили памятник советским матросам

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Одессе вандалы повредили табличку на памятнике Неизвестному матросу, сообщает городской портал 048.ua.

Надпись "1960" была сбита с монумента минувшей ночью. Местные жители уже обратились в мэрию с просьбой восстановить прежний облик мемориала.

Обелиск из красного гранита был открыт 9 мая 1960 года в память о моряках, погибших в годы Великой Отечественной войны. У подножия памятника горит Вечный огонь.

Ранее СМИ сообщили о том, что в киевском парке Вечной славы неустановленные лица сняли несколько деталей с могилы Неизвестного солдата.