Власти эстонского города поддержали участника шоу "Ты супер!"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти эстонского города Кохтла-Ярве поздравили воспитанника местного детского дома Игоря Лескова с успешным выступлением на конкурсе "Ты супер!", организованном агентством Sputnik и телеканалом НТВ.

Игоря приняли в мэрии, где заместитель главы Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры заявила, что город в меру своих сил поможет участнику проекта. Молодой человек получит 500 евро из городской казны на новую поездку в Москву, сообщает Sputnik Эстония.

Специалисты местной социальной службы рассказали, что Игорь мечтает посвятить себя музыке. По их мнению, за время участия в проекте Лесков изменился, стал уверенней в себе, появился блеск в глазах и стимул развиваться дальше.

Издание отмечает, что администрация Кохтла-Ярве позитивно восприняла выступление Лескова на российском телевидении. Однако позиция местных властей расходится с точкой зрения официального Таллина.

Так, агентство Sputnik, ставшее инициатором конкурса, подвергается постоянным нападкам в странах Балтии. Журналистам все чаще отказывают в аккредитации на официальные мероприятия, а информационные ресурсы блокируются властями.

В 2016 году спецслужбы Эстонии назвали Sputnik угрозой национальной безопасности и рекомендовали госслужащим избегать общения с его сотрудниками.

Вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, проявить себя на сцене. В телешоу принимают участие юноши и девушки из стран СНГ и Балтии.