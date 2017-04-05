В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

ВЕНА, 5 апр — РИА Новости. Участившиеся случаи угроз жизни наблюдателей ОБСЕ, работающих на востоке Украины, связаны с ухудшающейся ситуацией в регионе, считает глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан.

В среду представитель минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции.

"Ситуация с безопасностью во многом связана с общим ухудшением положения в Донбассе", — сказал он в среду журналистам после специального заседания постоянного совета организации в Вене. "Наши наблюдатели призваны содействовать созданию мира в регионе, они заслуживают уважения", — добавил Апакан.

Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик добавил, что речь идет об ухудшении ситуации не только в смысле вопросов безопасности, но и вследствие событий, приведших к блокаде Донбасса. "Это спираль, которая ведет не к улучшению ситуации, а к реальному ее ухудшению", — сказал он.