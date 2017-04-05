Западная часть Мосула разрушена на 70%, заявил мэр города

МОСУЛ, 5 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. До семидесяти процентов домов жителей западной части Мосула было разрушено в ходе ведения боевых действий против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), об этом РИА Новости рассказал глава администрации города Хусейн Хаджим.

"На восточной стороне Мосула разрушениям подверглось до сорока процентов учреждений и до тридцати — домов граждан. В западной части Мосула разрушено около шестидесяти процентов учреждений и семьдесят процентов домов жителей", — заявил градоначальник.

По его словам, дороги и инфраструктура города в ходе боевых действий были разрушены на девяносто процентов.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.