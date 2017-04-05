СМИ: советника Трампа Бэннона вывели из состава совета нацбезопасности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон выведен из состава Совета национальной безопасности Белого дома, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, Трамп провел реорганизацию Совета национальной безопасности Белого дома и вывел из его состава Бэннона.

Также сообщается, что директор национальной разведки США Дэн Коутс и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд вернулись в Совет национальной безопасности Белого дома США.

Ранее удаление из постоянного состава совета директора разведки и главы комитета начальников штабов, а также постоянное членство в нем Бэннона вызвало политический резонанс в США.