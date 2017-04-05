Российское посольство подтвердило экстрадицию осужденного в США Бурякова

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне подтвердило экстрадицию гражданина РФ Евгения Бурякова, осужденного в США за незаконную работу на правительство России.

"Его все-таки отправили 4 апреля, хотя коррективы могла внести погода. Всю процедуру его депортации сопровождали консульские работники РФ. Он уже в Москве", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин.

Ранее иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) распространила фотографию, на которой Буряков снят в салоне самолета "Аэрофлота" на пути в Россию. По сообщению ICE, Бурякова сопровождали официальные лица США, которые передали его российским властям в Москве.

Буряков был арестован в Нью-Йорке в январе 2015 года по обвинениям в незаконной работе на иностранное правительство на территории США и в сговоре с этой целью. В марте 2016 года Буряков признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. Буряков был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и досрочно освобожден 31 марта.