ОАК: российский истребитель МиГ-35 будет востребован в Латинской Америке

18:1505.04.2017
(обновлено: 18:16 05.04.2017)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Новый российский легкий многофункциональный истребитель МиГ-35 будет востребован в странах Латинской Америки, потенциальные заказчики на авиакосмическом салоне LAAD-2017 уже проявили к нему большой интерес, заявил журналистам директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дмитрий Выпряжкин.
"Интерес к самолету есть, и интерес большой. Мы работаем совместно с "Рособоронэкспортом", который занимается продвижением этой машины, готовим технические предложения и презентации МиГ-35 на локальных рынках. Это самолет, который будет востребован в этом регионе", — сказал Выпряжкин, возглавляющий делегацию ОАК на авиасалоне.
"Фактически МиГ-35 является в настоящее время боевой машиной пятого или близкого к нему поколения. Он может противостоять новейшим разработкам, которые сейчас только выходят на рынок, это очень достойный экземпляр", — отметил он.
По его словам, переговоры на авиасалонах довольно быстро переходят в практическую плоскость, однако ряд потенциальных контрактов не могут быть озвучены до подписания.
"К сожалению, мы не можем часто освещать деталей, но могу вас заверить, что консультации, в частности, по истребителю МиГ-29М/М2, а также новейшим модификациям Су-30 активно ведутся", — заключил Выпряжкин.
МиГ-35 — многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик. По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на десяти узлах подвески до семи тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (около 2,7 тысячи километров в час). Боевой радиус самолета составляет тысячу километров, практический потолок — 17,5 тысячи метров.
Выставка авиационных и оборонных систем LAAD Defence & Security проходит в Рио-де-Жанейро с 4 по 7 апреля.
В павильонах выставочного центра Riocentro представлена продукция более 600 компаний-экспонентов и 30 национальных павильонов.
На выставке представлена авиационная и космическая техника военного и гражданского назначения, вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, противовоздушной обороны и средства связи.
В работе мероприятия принимают участие 195 официальных делегаций.
Организаторы ожидают, что за все дни работы выставку посетят более 37 тысяч человек.
Россия — традиционный участник выставок LAAD с 1997 года.
В этом году Россия планирует представить на выставке более 350 экспонатов четырех головных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Посетительница со снайперской винтовкой на стенде компании Caracal.
Выставка LAAD Defence & Security считается крупнейшим демонстрационным событием на рынке вооружений стран Латиноамериканского региона.
Кабина пилота многоцелевого истребителя Gripen E шведской компании SAAB.
Посетительница выставки примиряется к переносному зенитному ракетному комплексу.
Военное снаряжение на одном из стендов выставки LAAD-2017.
Посетители на стенде бразильского авиастроительного конгломерата Embraer тестируют очки виртуальной реальности.
Посетители осматривают автоматы на стенде компании из Объединенных Арабских Эмиратов Caracal International.
Члены делегации из Нигерии у стенда с минометными системами.