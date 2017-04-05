ОАК: российский истребитель МиГ-35 будет востребован в Латинской Америке

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Новый российский легкий многофункциональный истребитель МиГ-35 будет востребован в странах Латинской Америки, потенциальные заказчики на авиакосмическом салоне LAAD-2017 уже проявили к нему большой интерес, заявил журналистам директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дмитрий Выпряжкин.

"Интерес к самолету есть, и интерес большой. Мы работаем совместно с "Рособоронэкспортом", который занимается продвижением этой машины, готовим технические предложения и презентации МиГ-35 на локальных рынках. Это самолет, который будет востребован в этом регионе", — сказал Выпряжкин, возглавляющий делегацию ОАК на авиасалоне.

"Фактически МиГ-35 является в настоящее время боевой машиной пятого или близкого к нему поколения. Он может противостоять новейшим разработкам, которые сейчас только выходят на рынок, это очень достойный экземпляр", — отметил он.

По его словам, переговоры на авиасалонах довольно быстро переходят в практическую плоскость, однако ряд потенциальных контрактов не могут быть озвучены до подписания.

"К сожалению, мы не можем часто освещать деталей, но могу вас заверить, что консультации, в частности, по истребителю МиГ-29М/М2, а также новейшим модификациям Су-30 активно ведутся", — заключил Выпряжкин.

МиГ-35 — многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик. По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на десяти узлах подвески до семи тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (около 2,7 тысячи километров в час). Боевой радиус самолета составляет тысячу километров, практический потолок — 17,5 тысячи метров.