Трамп считает, что отмена законов Обамы сэкономила американцам $10 млрд

ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа посчитала, что отмена ряда законов, принятых при предыдущем президенте Бараке Обаме, сэкономила американским налогоплательщикам 10 миллиардов долларов, об этом журналистам заявил представитель Белого дома в рамках конференц-кола.

"Одиннадцать указов подписано, еще два ожидают подписания. Американским налогоплательщикам сэкономлено 10 миллиардов долларов", — сказал он, добавив, что в ближайшее время стоит ожидать интенсификации процесса отмены законов Обамы, поскольку окно возможностей закрывается в конце апреля ввиду предстоящих каникул конгресса.

Представитель Белого дома также отметил, что во времена Обамы было принято порядка 600 законов, которые обошлись налогоплательщикам в 7 миллиардов долларов.