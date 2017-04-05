Украинский суд признал Донецк частью ДНР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Полтавы вынес постановление, в котором указал на принадлежность города Донецка к самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает "Украинская правда".

Соответствующие решение было принято прошлым летом в связи с просьбой гражданки Украины об установлении факта смерти ее родного брата, проживавшего на территории ДНР.

Копия вердикта размещена в открытом доступе на сайте Единого реестра судебных решений. В тексте постановления город Донецк обозначен как часть ДНР.

Как отмечает издание, согласно нормам украинского судопроизводства, названия стран, к которым принадлежат населенные пункты, принято указывать в круглых скобках.