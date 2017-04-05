Американский сенатор 15 часов выступал с речью на слушании в конгрессе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сенатор-демократ Джефф Меркли произнес на слушаниях в конгрессе 15-часовую речь, чтобы воспрепятствовать утверждению кандидатуры в судьи Верховного суда.

Конгрессмен из Орегона начал свою речь во вторник вечером, а закончил днем в среду.

Как отмечает агентство Рейтер, к окончанию речи оратор-марафонец выглядел усталым – его пиджак был расстегнут, а галстук сбит набок. Меркли произносил речь рядом с пюпитром, где располагались необходимые материалы, которые периодически поправлял помощник.

Затяжная речь является частью тактики обструкции, известной под названием филибастер, к которой прибегли демократы, чтобы заблокировать назначение в Верховный суд Нила Горсача. Филибастер позволяет затягивать обсуждение без постановки вопроса на голосование.

В четверг в сенате состоится голосование, с помощью которого республиканцы попытаются запретить подобные действия при обсуждении кандидатов на место в ВС. Они ожидают, что в пятницу кандидатура Горсача все же будет утверждена.