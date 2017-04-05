США депортировали россиянина Бурякова, осужденного по делу о шпионаже

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США депортировали гражданина РФ Евгения Бурякова, осужденного по делу о шпионаже, сообщила в пресс-релизе иммиграционно-таможенная полиция США (ICE).

Служба распространила фотографию, на которой Буряков снят в салоне самолета "Аэрофлота" по дороге в Россию.

Буряков был арестован в Нью-Йорке в январе 2015 года по обвинениям в незаконной работе на иностранное правительство на территории США и в сговоре с этой целью. В марте 2016 года Буряков признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. Буряков был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и досрочно освобожден 31 марта.