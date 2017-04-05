Посол Украины в США: Москва нужна Киеву в качестве надежного партнера

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Киеву Россия необходима в качестве предсказуемого партнера, на которого можно положиться, а не в качестве угрозы, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Сегодня мы наблюдаем новые угрозы: Северная Корея запускает баллистические ракеты, мы видим использование химического оружия в Сирии. Но, пожалуйста, не забывайте, что Первая и Вторая мировые войны начались в Европе", — сказал он, выступая в Atlantic Council.

Чалый отметил, что Украина, "определенно, нуждается в России в качестве надежного предсказуемого партнера в будущем, а не угрозы".

"За последнюю неделю мы потеряли девять офицеров и солдат, за неделю до этого — шесть, множество ранены. Мы видим, что Россия направляет больше и больше войск к нашим границам. Эта угроза, которая существует сейчас, а не в будущем", — добавил украинский дипломат.