Свыше 400 тысяч человек бежали из западного Мосула с начала операции

МОСУЛ, 5 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше четырехсот тысяч человек покинули свои дома в западной части Мосула с начала операции правительственной армии по освобождению города от группировки "Исламское государство"*, об этом РИА Новости рассказал глава администрации Мосула Хусейн Хаджим.

"Количество людей, которые направились в лагеря беженцев с западной части города, сейчас достигло ста пятидесяти трех тысяч человек. Двести пятьдесят тысяч переправились с западного берега на восточный. То есть к этому моменту свыше четырехсот тысяч человек покинули свои дома на западе Мосула", — заявил градоначальник.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

* Террористическая организация, запрещенная в России