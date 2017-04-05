МИД РФ о протестах в Сербии: важно не допустить дестабилизации в стране

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва выражает надежду, что все политические силы Сербии в свете прошедших акций протеста продемонстрируют ответственный подход и не допустят дестабилизации ситуации в стране, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Обратили внимание на прошедшие в ряде городов Сербии акции протеста, в ходе которых были предприняты попытки поставить под сомнение итоги состоявшихся в этой стране 2 апреля с.г. президентских выборов. Между тем многочисленные наблюдатели, в том числе иностранные, а также представители международных структур констатировали, что каких-либо существенных нарушений не зафиксировано, процедура голосования проведена в соответствии с общепринятыми нормами, ее итоги объективно отражают волю сербских избирателей", — говорится в тексте комментария.

В российском МИД отметили, что "в демократической и дружественной Сербии имеются все необходимые возможности для реализации гражданских прав, включая свободу слова и собраний". "Важно, чтобы любые вопросы решались исключительно в рамках закона. Надеемся, что все политические силы страны продемонстрируют ответственный подход и не допустят дестабилизации ситуации в Сербии", — говорится в комментарии официального представителя МИД России.