Эксперт объяснил, чего ЕСПЧ ждет от России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Отмеченное в отчете за 2016 год увеличение объема компенсаций, присуждаемых Страсбургским судом в делах против РФ, говорит о желании ЕСПЧ побудить Москву исправлять системные проблемы, заявил РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.
Берестнев обратил внимание, что "Россия находится на третьем месте, при этом отмечается существенный рост". "Хотя мы по-прежнему далеко позади Турции и Италии, что, кстати, наглядно опровергает подозрения в антироссийской направленной деятельности Страсбургского суда, но рост за год значительный", — отметил он.
"Во-вторых, по целому ряду категорий дел в течение длительного времени нет движения по мерам общего характера: неэффективность следствия, жестокое обращение, условия содержания при лишении или ограничении свободы и ряд других, что вынуждает Суд увеличивать размер присуждения компенсации, чтобы простимулировать власти активнее исправлять системные проблемы", — отметил главный редактор Бюллетеня Европейского суда.