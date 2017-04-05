Эксперт объяснил, чего ЕСПЧ ждет от России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Отмеченное в отчете за 2016 год увеличение объема компенсаций, присуждаемых Страсбургским судом в делах против РФ, говорит о желании ЕСПЧ побудить Москву исправлять системные проблемы, заявил РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

В среду был распространен ежегодный отчет об исполнении решений ЕСПЧ. В поступившем в распоряжении РИА Новости документе отмечается, что в 2016 году ЕСПЧ присудил "справедливую компенсацию" в 20,4 миллиона евро заявителям в делах, касающихся Турции. У Италии этот показатель превысил 15 миллионов, у России — 7,3 миллиона (в 2015 году было более 4,1 миллиона).

Берестнев обратил внимание, что "Россия находится на третьем месте, при этом отмечается существенный рост". "Хотя мы по-прежнему далеко позади Турции и Италии, что, кстати, наглядно опровергает подозрения в антироссийской направленной деятельности Страсбургского суда, но рост за год значительный", — отметил он.

По словам эксперта, в результате усилий ЕСПЧ "по отфильтровыванию явно неприемлемых жалоб общее их число сократилось, что рассматривается российскими властями как большая победа". "Но те, которые остались, имеют судебную перспективу и более "тяжелы" по возможным нарушениям Конвенции, а значит, и размер компенсации по ним больше", — пояснил Берестнев.

"Во-вторых, по целому ряду категорий дел в течение длительного времени нет движения по мерам общего характера: неэффективность следствия, жестокое обращение, условия содержания при лишении или ограничении свободы и ряд других, что вынуждает Суд увеличивать размер присуждения компенсации, чтобы простимулировать власти активнее исправлять системные проблемы", — отметил главный редактор Бюллетеня Европейского суда.