США обвинили канадца в попытке продажи Ирану оборудования для пусков ракет

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти США предъявили гражданину Канады обвинение в попытке продать Ирану военное оборудование, которое может быть использовано для ракетных пусков, сообщает издание National Post со ссылкой на материалы суда.

По версии следствия, Гобад Гасемпур (Ghobad Ghasempour) в 2011 году вместе с двумя сообщниками из Ирана и Китая организовал схему по продаже в Иран запрещенных к экспорту товаров, в том числе устройство для калибровки военных навигационных устройств. Оборудование планировалось переправить в Иран через Китай.

Канадца задержали на прошлой неделе в Вашингтоне, американские власти, в том числе сотрудники Агентства национальной безопасности (АНБ), вели расследование в его отношении в течение нескольких лет. Одна из фирм, организованных Гасемпуром для реализации схемы, привлекла внимание властей США после того, как голландские правоохранительные органы конфисковали ввезенную компанией на территорию Нидерландов тонкопленочную измерительную систему.

Обвинения его предполагаемым сообщникам пока не выдвинуты.