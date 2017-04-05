В США разбился истребитель

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Истребитель потерпел крушение недалеко от военной базы Эндрюс (Andrews) рядом с Вашингтоном, передает телеканал NBC News.

По данным источников телеканала, вероятнее всего, самолет потерпел крушение в 2-3 милях к югу от авиабазы.

Самолет упал в ходе тренировочного полета. Представитель американских ВВС полковник Пэт Райдер сообщил, что истребитель разбился в ненаселенной местности в десяти километрах к юго-западу от Нэшнл-Харбор (National Harbor), передает агентство Франс Пресс. По словам Райдера, самолет F-16 базировался на военной базе Эндрюс и принадлежал Национальной гвардии США.

"Пилот катапультировался, он в безопасности", — добавил Райдер. Он сообщил, что ему неизвестно о пострадавших на земле.

Как сообщает агентство, следователи начали расследование. Спасательные службы направились к месту происшествия.