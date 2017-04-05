Мэр Мосула обвинил коалицию США в гибели мирных граждан

МОСУЛ, 5 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство"* во главе с США ответственна за гибель мирных граждан при нанесении ошибочных авиаударов в Мосуле, международное сообщество должно провести расследование этих фактов, заявил РИА Новости глава администрации города Хусейн Хаджим.

"Были допущены военные ошибки. Силы коалиции ответственны за эти жертвы и по ошибке нанесенные удары. Надеюсь, что будет выделена компенсация семьям жертв этих инцидентов", — сказал градоначальник.

По словам чиновника, инцидент, произошедший 17 марта, когда в ходе бомбардировки коалиции в западной части Мосула погибли свыше 100 человек, "является следствием отсутствия на тот момент необходимой информации у силовиков".

"Мы требуем посредством вас и всех СМИ, чтобы эта тема не прошла без международного расследования. Мы не ограничимся местным расследованием. Нам нужно знать причину, что произошло и не ограничиваться докладами со стороны ряда присутствующих здесь ведомств", — сказал Хусейн Хаджим.

По словам чиновника, из завалов пострадавших от взрыва домов были извлечены 125 тел мирных граждан.

В конце минувшего месяца международная коалиция во главе с США по борьбе с ИГ начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что жертвами авиаударов в районе аль-Джадида стали около 200 человек, многие из которых, предположительно, мирные жители.

*Террористическая организация, запрещенная в России.