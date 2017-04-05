МИД назвал дату визита Тиллерсона в Москву

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Это будет его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.

Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Предполагается, что они обсудят актуальные задачи в области международной безопасности, в том числе, борьбу с терроризмом, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, а также ситуацию на Корейском полуострове.

"Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по минским соглашениям. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями", — говорится в сообщении МИД.

Российская сторона рассчитывает, "что визит нового госсекретаря США поможет выводу российско-американских отношений на траекторию устойчивого развития, позволит повысить уровень взаимного понимания".

"Это отвечало бы интересам не только наших народов, но и всего мира, способствовало бы укреплению глобальной стабильности", — отметили в МИД.